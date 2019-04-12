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      В Чернобыльской зоне начались демаркационные работы

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      План демаркации была утверждена еще в январе
      План демаркации была утверждена еще в январе / Госпогранслужба

      Совместная украино-белорусская рабочая группа в зоне ЧАЭС занимается вынесением линии государственной границы на местности и определяет места установки пограничных знаков.

      В Госпогранслужбе отметили, что демаркационные работы в зоне отчуждения совместная группа начала с 9 апреля 2019 года.

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      Длина общей границы между Украиной и Беларусью составляет 1084 километра. В этом году общая команда уже занималась очисткой полосы где проходит крепления украино-белорусской границы.

      Что такое Демаркация границы?Проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками согласно договорам о делимитации границ и приложенными к ним картами и описаниями. Демаркация осуществляется совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах. Во время работ по демаркации проводится топографическая съемка или аэрофотосъемка местности, на основании чего состоит крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т.д.) и определяются их топографические координаты.

      План демаркации, по которому совершается вынос линии государственной границы между Украиной и Беларусью был утвержден в январе 2019 года. Тогда в городе Гомель проходило 20 заседание совместной украино-белорусской демаркационной комиссии.

      Фото совместных работ по демаркации

      Ранее Чернобыльскую зону со стороны Беларуси открыли для туристических маршрутов. Зона отчуждения в этой стране была закрытой для посторонних течение долгих 30 лет. Теперь же туристы могут попасть на экскурсию туда полностью легально.

      Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью в 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенніе из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.

      Фото поврежденного 4-го реактора на ЧАЭС в 1986 году

      Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

      Территория Беларуси после Чернобыльской трагедии пострадала даже больше, чем украинская. Именно туда ветер понес радиоактивное облако. Так, согласно данным ученых, Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения от общего количества в СССР.

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      Теги: Чернобыль Госпогранслужба Новости Беларуси Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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