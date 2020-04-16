В Чернобыльской зоне снова начался пожар
Пожар в Чернобыльской зоне возобновился. Огонь охватил территорию вблизи села Корогод. В ГСЧС рассказали, что появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не несут угрозу.
О том, что Чернобыльская зона снова горит, сообщил в фейсбуке член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной, директор Chornobyl Tour Ярослав Емельяненко.
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Снова открытый огонь в Чернобыльской зоне,
– написал Емельяненко.
По его словам, пожар возник возле села Корогод. Впоследствии директор Chornobyl Tour добавил, что песчаная буря раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Он выразил надежду, что на этот раз государство отреагирует мгновенно.
Спасатели пока не комментируют ситуацию.
В Чернобыльской зоне опять возник пожар, вблизи села Корогод: карта
Пожар в Чернобыльской зоне: основное
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Тогда загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Самой сложной ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара огонь охватил площадь около 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти. Тогда пожар распространился на расстояние всего двух километров от хранилища радиоактивных отходов.
- По состоянию на утро 16 апреля огня там уже не было, но пожарные все еще тушили очаги тления.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
- Правоохранители уже задержали людей, подозреваемых в поджогах. Так как они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а потом распространился на большую площадь.
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