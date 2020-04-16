18:17
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      В Чернобыльской зоне снова начался пожар

      - Читати новину українською
      Чернобыльская зона снова горит / rbc.ua

      Пожар в Чернобыльской зоне возобновился. Огонь охватил территорию вблизи села Корогод. В ГСЧС рассказали, что появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не несут угрозу.

      О том, что Чернобыльская зона снова горит, сообщил в фейсбуке член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной, директор Chornobyl Tour Ярослав Емельяненко.

      Обратите внимание Кличко допустил возникновение повторного пожара в Чернобыльской зоне

      Снова открытый огонь в Чернобыльской зоне,
      – написал Емельяненко.

      По его словам, пожар возник возле села Корогод. Впоследствии директор Chornobyl Tour добавил, что песчаная буря раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Он выразил надежду, что на этот раз государство отреагирует мгновенно.

      Спасатели пока не комментируют ситуацию.

      В Чернобыльской зоне опять возник пожар, вблизи села Корогод: карта

      Пожар в Чернобыльской зоне: основное

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Тогда загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Самой сложной ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара огонь охватил площадь около 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти. Тогда пожар распространился на расстояние всего двух километров от хранилища радиоактивных отходов.
      • По состоянию на утро 16 апреля огня там уже не было, но пожарные все еще тушили очаги тления.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
      • Правоохранители уже задержали людей, подозреваемых в поджогах. Так как они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а потом распространился на большую площадь.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: ГСЧС Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Киева Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне Пожар
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:30 Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео
      Новини України 12942
      сегодня , 11:30 Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу
      Статті 15410
      сегодня , 16:12 В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать
      Новини України 14278
      сегодня , 14:37 Зеленский подписал "антикоронавирусный" закон: на карантин можно закрывать целые города
      Новини України 10923
      сегодня , 18:00 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      Традиції 66685
      сегодня , 13:33 В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
      Новини України 135761
      сегодня , 15:54 Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      Лікування 70874
      сегодня , 14:04 Куча овощей гниет, а сбыта нет: крупнейший оптовый рынок Херсонщины закрыли – видео
      Новини України 9542
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:30 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза
      сегодня , 16:22 В Украине продолжается флешмоб в поддержку ветеранского бизнеса
      Євгенія Мазур