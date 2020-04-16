В Чернобыльской зоне снова начался пожар

Пожар в Чернобыльской зоне возобновился. Огонь охватил территорию вблизи села Корогод. В ГСЧС рассказали, что появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не несут угрозу.

О том, что Чернобыльская зона снова горит, сообщил в фейсбуке член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной, директор Chornobyl Tour Ярослав Емельяненко.

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Снова открытый огонь в Чернобыльской зоне,

– написал Емельяненко.

По его словам, пожар возник возле села Корогод. Впоследствии директор Chornobyl Tour добавил, что песчаная буря раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Он выразил надежду, что на этот раз государство отреагирует мгновенно.

Спасатели пока не комментируют ситуацию.

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