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      В Черное море направляется корабль американских ВМС: фото, видео

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      Американский военный корабль USNS Yuma в Босфоре
      Американский военный корабль USNS Yuma в Босфоре / Фото из соцсетей

      Экспедиционный корабль военно-морских сил США направляется через пролив Босфор в Черное море. Это уже третий такой визит корабля в этом году.

      С какой целью судно посещает акваторию Черного моря доподлинно неизвестно. Впрочем, присутствие международных военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.

      Интересно: В США закончили обучение украинские моряки, которые будут служить на катерах класса Island: фото

      Об очередном визите экспедиционного корабля USNS Yuma американских ВМС сообщает Bosphorus Observer.

      Что известно об USNS Yuma? Это – высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна – четыре крупнокалиберных пулемета M2.

      Следует отметить, что в начале августа в Черное море зашел американский эсминец USS Porter. К примеру, этот корабль ВМС США за 2019 год наведывался в регион уже 6 раз.

      Американский военный корабль направляется к Черному морю: видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости США Водный транспорт Новости политики Чорное море
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