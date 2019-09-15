В Черное море направляется корабль американских ВМС: фото, видео
Экспедиционный корабль военно-морских сил США направляется через пролив Босфор в Черное море. Это уже третий такой визит корабля в этом году.
С какой целью судно посещает акваторию Черного моря доподлинно неизвестно. Впрочем, присутствие международных военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.
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Об очередном визите экспедиционного корабля USNS Yuma американских ВМС сообщает Bosphorus Observer.
Что известно об USNS Yuma? Это – высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна – четыре крупнокалиберных пулемета M2.
Следует отметить, что в начале августа в Черное море зашел американский эсминец USS Porter. К примеру, этот корабль ВМС США за 2019 год наведывался в регион уже 6 раз.
Американский военный корабль направляется к Черному морю: видео
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