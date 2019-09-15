В Черное море направляется корабль американских ВМС: фото, видео

Экспедиционный корабль военно-морских сил США направляется через пролив Босфор в Черное море. Это уже третий такой визит корабля в этом году.

С какой целью судно посещает акваторию Черного моря доподлинно неизвестно. Впрочем, присутствие международных военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.

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Об очередном визите экспедиционного корабля USNS Yuma американских ВМС сообщает Bosphorus Observer.

Что известно об USNS Yuma? Это – высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна – четыре крупнокалиберных пулемета M2.

.@MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea @DemirokHaldun pic.twitter.com/2gAVogOjtE — Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019

Следует отметить, что в начале августа в Черное море зашел американский эсминец USS Porter. К примеру, этот корабль ВМС США за 2019 год наведывался в регион уже 6 раз.

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