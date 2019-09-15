У Чорне море прямує корабель американських ВМС: фото, відео
Експедиційний корабель військово-морських сил США прямує через протоку Босфор у Чорне море. Це вже третій такий візит корабля у цьому році.
З якою метою судно відвідує акваторію Чорного моря достеменно невідомо. Втім, присутність міжнародних військових кораблів необхідна для зміцнення безпеки в регіоні.
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Про черговий візит експедиційного корабля USNS Yuma американських ВМС повідомляє Bosphorus Observer.
Що відомо про USNS Yuma? Це – високошвидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна – чотири великокаліберні кулемети M2.
Слід зазначити, що на початку серпня у Чорне море зайшов американський есмінець USS Porter. Приміром, цей корабель ВМС США за 2019 рік навідувався до регіону вже 6 разів.
Американський військовий корабель прямує до Чорного моря: відео
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