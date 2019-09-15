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      У Чорне море прямує корабель американських ВМС: фото, відео

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      Американський військовий корабель USNS Yuma у Босфорі
      Американський військовий корабель USNS Yuma у Босфорі / Фото із соцмереж

      Експедиційний корабель військово-морських сил США прямує через протоку Босфор у Чорне море. Це вже третій такий візит корабля у цьому році.

      З якою метою судно відвідує акваторію Чорного моря достеменно невідомо. Втім, присутність міжнародних військових кораблів необхідна для зміцнення безпеки в регіоні.

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      Про черговий візит експедиційного корабля USNS Yuma американських ВМС повідомляє Bosphorus Observer.

      Що відомо про USNS Yuma? Це – високошвидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна – чотири великокаліберні кулемети M2.

      Слід зазначити, що на початку серпня у Чорне море зайшов американський есмінець USS Porter. Приміром, цей корабель ВМС США за 2019 рік навідувався до регіону вже 6 разів.

      Американський військовий корабель прямує до Чорного моря: відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Новини США Чорне море
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