В Черногории столкнулись яхта и туристическая лодка: погибли два человека
Вблизи черногорского города Тиват в Адриатическом море столкнулись яхта и прогулочная лодка. В результате аварии погибли два человека.
Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает "РБК-Украина".
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Отмечается, что на яхте находились капитан, двое взрослых и пятеро детей, на лодке – капитан, двое взрослых и двое детей.
В результате столкновения погибли двое взрослых. Кроме этого, есть раненые, их количество не уточняется.
Обстоятельства трагедии пока неизвестны. На месте аварии работают спасательные службы страны.
Источник: 24 Канал
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