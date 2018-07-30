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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Черногории столкнулись яхта и туристическая лодка: погибли два человека

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В Черногории на море столкнулась яхта и лодка: двое погибших
В Черногории на море столкнулась яхта и лодка: двое погибших / rtcg.me

Вблизи черногорского города Тиват в Адриатическом море столкнулись яхта и прогулочная лодка. В результате аварии погибли два человека.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает "РБК-Украина".

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Отмечается, что на яхте находились капитан, двое взрослых и пятеро детей, на лодке – капитан, двое взрослых и двое детей.

В результате столкновения погибли двое взрослых. Кроме этого, есть раненые, их количество не уточняется.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны. На месте аварии работают спасательные службы страны.

Теги: Жертвы Водный транспорт Черногория
Источник: 24 Канал
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