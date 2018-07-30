У Чорногорії зіткнулися яхта та туристичний човен: загинуло двоє осіб
Поблизу чорногорського міста Тіват в Адріатичному морі зіткнулися яхта та прогулянковий човен. В результаті аварії загинуло двоє осіб.
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ інформує "РБК-Україна".
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Зазначається, що на яхті перебували капітан, двоє дорослих та п'ятеро дітей, на човні – капітан, двоє дорослих та двоє дітей.
У результаті зіткнення загинули двоє дорослих. Окрім цього, є поранені, їхня кількість не уточнюється.
Обставини трагедії наразі невідомі. На місці аварії працюють рятувальні служби країни.
Джерело: 24 Канал
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