В Черногории ввели огромные штрафы за курение в ресторанах

В Черногории вступил в силу антитабачный закон. Отныне в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания запрещено курить. Штраф – 20 тысяч евро.

Запрет не будет действовать только на казино, сообщает местная телерадиокомпания RTCG.

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В министерстве здравоохранения Черногории рассказали, что целью этого решения является сохранение и защита здоровья всех граждан, как тех, кто употребляет, так и тех, кто не употребляет табак.

Однако владельцы общественных заведений будут иметь возможность обустроить изолированную комнату для курения.

Она должна отвечать ряду требований: быть обозначенной как место для курения, занимать минимальную площадь 10 квадратных метров и быть изолированной таким образом, чтобы дым из нее не попадал на остальную территорию заведения, где подают еду и напитки.

Это интересно! Ранее в Черногории существовали залы для курящих, за которые нужно было платить дополнительную пошлину. Закон обязывал обустраивать курилки с защитой от утечки дыма. На практике отдельные помещения под курилку зачастую не выделяли.

Кстати Черногория считается страной с самым большим на Балканах количеством курильщиков. Министр здравоохранения Кенан Храпович заявлял, что в государстве примерно у 400 человек в год диагностируют рак легких, стоит Черногории примерно 70 тысяч евро.