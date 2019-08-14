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      ВАКЦИНАЦИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

      В Черногории ввели огромные штрафы за курение в ресторанах

      22 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      В Черногории вступил в силу антитабачный закон. Отныне в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания запрещено курить. Штраф – 20 тысяч евро.

      Запрет не будет действовать только на казино, сообщает местная телерадиокомпания RTCG.

      К слову: Запрет курения в Украине: депутаты рассмотрели антитабачные законопроекты

      В министерстве здравоохранения Черногории рассказали, что целью этого решения является сохранение и защита здоровья всех граждан, как тех, кто употребляет, так и тех, кто не употребляет табак.

      Однако владельцы общественных заведений будут иметь возможность обустроить изолированную комнату для курения.

      Она должна отвечать ряду требований: быть обозначенной как место для курения, занимать минимальную площадь 10 квадратных метров и быть изолированной таким образом, чтобы дым из нее не попадал на остальную территорию заведения, где подают еду и напитки.

      Это интересно! Ранее в Черногории существовали залы для курящих, за которые нужно было платить дополнительную пошлину. Закон обязывал обустраивать курилки с защитой от утечки дыма. На практике отдельные помещения под курилку зачастую не выделяли.

      Кстати Черногория считается страной с самым большим на Балканах количеством курильщиков. Министр здравоохранения Кенан Храпович заявлял, что в государстве примерно у 400 человек в год диагностируют рак легких, стоит Черногории примерно 70 тысяч евро.

      blog_ava
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      Теги: Запрет курения Штрафы Черногория
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