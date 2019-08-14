У Чорногорії ввели величезні штрафи за куріння в ресторанах

У Чорногорії набув чинності антитютюновий закон. Відтепер у ресторанах, барах та інших закладах громадського харчування заборонено курити. Штраф – 20 тисяч євро.

Заборона не діятиме лише на казино, повідомляє місцева телерадіокомпанія RTCG.

До слова: Заборона куріння в Україні: депутати розглянули антитютюнові законопроекти

У міністерстві охорони здоров’я Чорногорії розповіли, що метою цього рішення є збереження і захист здоров'я всіх громадян, як тих, хто вживає, так і тих, хто не вживає тютюн.

Однак власники громадських закладів матимутт можливість облаштувати ізольовану кімнату для куріння.

Вона повинна відповідати низці вимог: бути позначеною як місце для куріння, займати мінімальну площу 10 квадратних метрів та бути ізольованою таким чином, щоб дим із неї не потрапляв на решту території закладу, де подають їжу та напої.

Це цікаво! Раніше в Чорногорії існували зали для курців, за які потрібно було платити додаткове мито. Закон зобов'язував облаштовувати курилки із захистом від витоку диму. На практиці окремі приміщення під курилку найчастіше не виділяли.

До речі Чорногорія вважається країною з найбільшою на Балканах кількістю курців. Міністр охорони здоров'я Кенан Храпович заявляв, що в державі приблизно у 400 осіб на рік діагностують рак легенів, що коштує Чорногорії приблизно 70 тисяч євро.