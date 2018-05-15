В Черном море начались военные учения НАТО

В акватории грузинского черноморского порта Поти начались военно-морские учения с участием четырех кораблей стран-членов НАТО.

Учения продлятся до 18 мая, передает "Радио Свобода".

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Отмечается, что с грузинской стороны в них принимают участие только катера береговой охраны МВД, поскольку после пятидневной войны с Россией 2008 года в стране не осталось ВМС.

По словам командующего военно-морской группой НАТО Майкла Атли, целью совместных учений в территориальных водах Грузии является повышение уровня взаимодействия и совместимости военных структур Грузии и стран-членов Североатлантического союза.

К слову, для участия в совместных учениях к грузинскому побережью подошли четыре больших корабля Постоянной военно-морской группы НАТО: флагман – эсминец HMS Duncan (Великобритания), фрегата TCG Gemlik (Турция), BGS Drazki (Болгария) и RS Regele Ferdinand (Румыния).