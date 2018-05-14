Члены НАТО должны повысить мобильность своих войск e Европе, – генерал США в отставке

Войска НАТО в Европе должны перемещаться так же быстро, как и российские силы на своей территории. Для этого странам-членам Альянса могут повысить расходы на оборону за счет вложения средств в развитие инфраструктуры.

Такое мнение высказал бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передает N-TV.

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"НАТО должно дать стимул для того, чтобы страны-члены вкладывали больше денег в свои транспортные сети. Лучше всего сделать это, засчитав соответствующие вложения таких стран, как Германия, Бельгия и Нидерланды военных расходов", – цитирует немецкое издание американского военного.

По мнению Ходжеса, средства можно вкладывать в повышение мобильности вооруженных сил в Европе.

Мы должны иметь возможность перемещаться на нашей территории как минимум так же быстро, как русские – на своей,

– настоял генерал в отставке.

С его точки зрения, государства НАТО могли бы сами обеспечить вагоны-платформы для перемещения бронетехники железной дорогой. Члены альянса также могли бы заключить договоры с железнодорожными компаниями, чтобы те гарантировали транспортировку определенных объемов военной техники в любое необходимое время, добавляет немецкий телеканал.

Как отмечается, Вашингтон настаивает на том, чтобы страны НАТО придерживались правила по расходованию 2% своих ВВП на военные нужды. Однако спорным остается вопрос о том, как именно это должно происходить.

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