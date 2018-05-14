Члени НАТО повинні підвищити мобільність своїх військ у Європі, – генерал США у відставці

Війська НАТО в Європі повинні переміщатися так само швидко, як і російські сили на своїй території. Для цього країнам-членам Альянсу можуть підвищити витрати на оборону за рахунок вкладання коштів у розвиток інфраструктури.

Таку думку висловив колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес, передає N-TV.

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"НАТО має дати стимул для того, щоб країни-члени вкладали більше грошей у свої транспортні мережі. Найкраще зробити це, зарахувавши відповідні вкладення таких країн, як Німеччина, Бельгія та Нідерланди, до військових витрат", – цитує німецьке видання американського військового.

На думку Ходжеса, кошти можна вкладати в підвищення мобільності збройних сил в Європі.

Ми повинні мати можливість переміщатися на нашій території як мінімум так само швидко, як росіяни – на своїй,

– наполіг генерал у відставці.

З його точки зору, держави НАТО могли б самі забезпечити вагони-платформи для переміщення бронетехніки залізницею. Члени альянсу також могли б укласти договори із залізничними компаніями, щоб ті гарантували транспортування певних обсягів військової техніки в будь-який необхідний час, додає німецький телеканал.

Як зазначається, Вашингтон наполягає на тому, аби країни НАТО дотримувалися правила щодо витрачання 2% своїх ВВП на військові потреби. Однак спірним залишається питання про те, як саме це повинно відбуватися.

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