У Чорному морі розпочалися військові навчання НАТО

В акваторії грузинського чорноморського порту Поті розпочалися військово-морські навчання за участю чотирьох кораблів країн-членів НАТО.

Навчання триватимуть до 18 травня, передає "Радіо Свобода".

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Зазначається, що з грузинського боку в них беруть участь лише катери берегової охорони МВС, оскільки після п'ятиденної війни з Росією 2008 року в країни не залишилося ВМС.

За словами командувача корабельної групою НАТО Майкла Атлі, метою спільних навчань в територіальних водах Грузії є підвищення рівня взаємодії і взаємосумісності військових структур Грузії і держав членів Північноатлантичного союзу.

До слова, для участі у спільних навчаннях до грузинського узбережжя підійшли чотири великих кораблі Постійної військово-морської групи НАТО: флагман – есмінець HMS Duncan (Велика Британія), фрегати TCG Gemlik (Туреччина), BGS Drazki (Болгарія) і RS Regele Ferdinand (Румунія).