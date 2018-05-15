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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Чорному морі розпочалися військові навчання НАТО

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Військові навчання тривають в акваторії грузинського чорноморського порту Поті
Військові навчання тривають в акваторії грузинського чорноморського порту Поті / tribeattache.com

В акваторії грузинського чорноморського порту Поті розпочалися військово-морські навчання за участю чотирьох кораблів країн-членів НАТО.

Навчання триватимуть до 18 травня, передає "Радіо Свобода".

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Зазначається, що з грузинського боку в них беруть участь лише катери берегової охорони МВС, оскільки після п'ятиденної війни з Росією 2008 року в країни не залишилося ВМС.

За словами командувача корабельної групою НАТО Майкла Атлі, метою спільних навчань в територіальних водах Грузії є підвищення рівня взаємодії і взаємосумісності військових структур Грузії і держав членів Північноатлантичного союзу.

До слова, для участі у спільних навчаннях до грузинського узбережжя підійшли чотири великих кораблі Постійної військово-морської групи НАТО: флагман – есмінець HMS Duncan (Велика Британія), фрегати TCG Gemlik (Туреччина), BGS Drazki (Болгарія) і RS Regele Ferdinand (Румунія).

 

 

 

 

Теги: Новини політики Новини Грузії НАТО
Джерело: 24 Канал
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