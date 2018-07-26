В Черновцах депутаты проголосовали за отставку городского главы
В четверг, 26 июля, в Черновцах на сессии городского совета депутаты проголосовали за отставку городского главы Алексея Каспрука.
Об этом сообщил ZIK.
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Голосование проходило тайно. За отставку городского главы Черновцов проголосовали 29 депутатов горсовета из необходимых 29 голосов.
Не принимали участия в голосовании фракция Блока Петра Порошенко "Солидарность" и несколько внефракционных депутатов.
Отмечается, что причиной ухода мэра стал конфликт между частью депутатов горсовета и городским главой. Он длился с местных выборов 2015 года, но особенно обострился в конце 2017 года, после избрания секретарем горсовета представителя партии "Родной город" Василия Продана.
Источник: 24 Канал
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