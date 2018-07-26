В Черновцах депутаты проголосовали за отставку городского главы

В четверг, 26 июля, в Черновцах на сессии городского совета депутаты проголосовали за отставку городского главы Алексея Каспрука.

Об этом сообщил ZIK.

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Голосование проходило тайно. За отставку городского главы Черновцов проголосовали 29 депутатов горсовета из необходимых 29 голосов.

Не принимали участия в голосовании фракция Блока Петра Порошенко "Солидарность" и несколько внефракционных депутатов.

Отмечается, что причиной ухода мэра стал конфликт между частью депутатов горсовета и городским главой. Он длился с местных выборов 2015 года, но особенно обострился в конце 2017 года, после избрания секретарем горсовета представителя партии "Родной город" Василия Продана.