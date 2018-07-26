У Чернівцях депутати проголосували за відставку міського голови
У четвер, 26 липня, у Чернівцях на сесії міської ради депутати проголосували за відставку міського голови Олексія Каспрука.
Про це повідомив ZIK.
Голосування відбувалося таємно. За відставку міського голови Чернівців проголосували 29 депутатів міськради з необхідних 29 голосів.
Не брали участі у голосуванні фракція Блоку Петра Порошенка "Солідарність" та декілька позафракційних депутатів.
Наголошується, що причиною звільнення мера став конфлікт між частиною депутатів міськради та міським головою. Він тривав з місцевих виборів 2015 року, але особливо загострився наприкінці 2017 року, після обрання секретарем міськради представника партії "Рідне місто" Василя Продана.
Джерело: 24 Канал
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