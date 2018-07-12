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Клумби замість ям: у Чернівцях "латають" дороги квітами – відео

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У Чернівцях у ямах на дорозі висаджують квіти
У Чернівцях у ямах на дорозі висаджують квіти / Кадр з відео

Чернівецькі активісти вирішили креативно боротись з ямами та вибоїнами на дорозі.

Як розповів один із ініціаторів акції, таким чином вони намагаються привернути увагу влади та громадськості до жахливої якості доріг у місті.

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Ми вирішили, якщо ями на дорогах нікуди не зникають, то нехай там хоча б зростають квіти. Саме так ми спробували привернути увагу влади, депутатів, облавтодору, громадськості,
– написав місцевий активіст Олександр Че, опублікувавши відео акції.

Він зауважив, що вже через день після цієї акції на одній із локації зйомок було зароблено дірки та відремонтовано частину дороги.

Дивіться відео, як у Чернівцях висаджують квіти на дорозі:

 

Теги: Новини України Новини Чернівців Курйозні новини Укравтодор
Джерело: 24 Канал
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