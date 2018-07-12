Клумбы вместо ям: в Черновцах "латают" дороги цветами – видео
Черновецкие активисты решили креативно бороться с ямами и выбоинами на дороге.
Как рассказал один из инициаторов акции, таким образом они пытаются привлечь внимание властей и общественности к отвратительному качеству дорог в городе.
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Мы решили, если ямы на дорогах никуда не исчезают, то пусть там хотя бы растут цветы. Именно так мы попытались привлечь внимание власти, депутатов, облавтодора, общественности,
– написал местный активист Александр Че, опубликовав видео акции.
Он отметил, что уже через день после этой акции на одной из локации съемок были заделаны дыры и отремонтирована часть дороги.
Смотрите видео, как в Черновцах высаживают цветы на дороге:
Источник: 24 Канал
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