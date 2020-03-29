В Черновцах хотят закрыть магазины, в которых нельзя рассчитаться карточкой
Из-за распространения коронавируса в Черновцах хотят запретить торговлю в тех магазинах, в которых можно рассчитаться только наличными. В области, как и везде в Украине, работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки.
А тем заведениям, которые не принимают элекронные платежи, запретят работать. Об этом сообщает местное информационное агентство АСС, ссылаясь на слова мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Ранее В Черновицкой области из-за COVID-19 закрывают уже пятое село
В крайнем случае, если нет терминала, покупателю должны позволить перевод денег со своей карты на карту владельца магазина.
Такое решение еще не приняли: его будут рассматривать 30 марта на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Городской глава Черновцов добавил, что город может вернуть банкам терминалы, с помощью которых черновчане рассчитывались в троллейбусах. Поскольку сейчас передвижение все равно ограничено и нет нужды в таком количестве терминалов. В дальнейшем банки смогут передать эти терминалы в пользование предпринимателям.
Коронавирус в Черновцах
В Черновицкой область всего зафиксировано 59 случаев. 5 человек уже выздоровели, еще один случай оказался летальным. Сейчас пятеро из заболевших находятся в стабильно тяжелом состоянии на кислородной дотации. Остальные инфицированные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо, говорят в пресс-службе Черновицкой ОГА.
В пяти селах, где зафиксировали вспышки инфекции, закрыли въезды: Чагор, Лужаны, Великий Кучуров, Колинковцы, Топоровцы.
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