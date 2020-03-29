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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Черновцах хотят закрыть магазины, в которых нельзя рассчитаться карточкой

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      Залишать відкрити ті магазини, де є банківські термінали / Фото 24 каналу

      Из-за распространения коронавируса в Черновцах хотят запретить торговлю в тех магазинах, в которых можно рассчитаться только наличными. В области, как и везде в Украине, работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки.

      А тем заведениям, которые не принимают элекронные платежи, запретят работать. Об этом сообщает местное информационное агентство АСС, ссылаясь на слова мэра Черновцов Алексея Каспрука.

      Ранее В Черновицкой области из-за COVID-19 закрывают уже пятое село

      В крайнем случае, если нет терминала, покупателю должны позволить перевод денег со своей карты на карту владельца магазина.

      Такое решение еще не приняли: его будут рассматривать 30 марта на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

      Городской глава Черновцов добавил, что город может вернуть банкам терминалы, с помощью которых черновчане рассчитывались в троллейбусах. Поскольку сейчас передвижение все равно ограничено и нет нужды в таком количестве терминалов. В дальнейшем банки смогут передать эти терминалы в пользование предпринимателям.

      Коронавирус в Черновцах

      В Черновицкой область всего зафиксировано 59 случаев. 5 человек уже выздоровели, еще один случай оказался летальным. Сейчас пятеро из заболевших находятся в стабильно тяжелом состоянии на кислородной дотации. Остальные инфицированные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо, говорят в пресс-службе Черновицкой ОГА.

      В пяти селах, где зафиксировали вспышки инфекции, закрыли въезды: Чагор, Лужаны, Великий Кучуров, Колинковцы, Топоровцы.

      Чому варто сидіти вдома
      Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Деньги Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов
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