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      У Чернівцях хочуть закрити магазини, в яких не можна розрахуватися карткою

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      Залишать відкрити ті магазини, де є банківські термінали / Фото 24 каналу

      Через поширення коронавірусу у Чернівцях хочуть заборонити торгівлю у тих магазинах, в яких можна розрахуватися лише готівкою. В області, як і скрізь в Україні, працюють лише продуктові крамниці, аптеки, АЗС і банки.

      Однак, і тим закладам, які не приймають елекронних платежів, заборонять працювати. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство АСС, посилаючись на слова мера Чернівців Олексія Каспрука.

      Раніше У Чернівецькій області через COVID-19 закривають вже п'яте село

      У крайньому випадку, якщо немає терміналу, покупцю мають дозволити переказ грошей зі своєї картки на карту власника крамниці. 

      Таке рішення ще не схвалили: його розглядатимуть 30 березня на засіданні міської комісії надзвичайних ситуацій.

      Міський голова Чернівців додав, що місто може повернути банкам термінали, за допомогою яких чернівчани розраховувалися у тролейбусах. Оскільки зараз пересування всеодно обмежене і немає потреби у такій кількості терміналів. Надалі банки зможуть передати ці термінали у користування підприємцям.

      Коронавірус у Чернівцях

      У Чернівецькій область всього зафіксовано 59 випадків. 5 осіб вже одужали, ще один випадок виявився летальним. Зараз п'ятеро з хворих перебувають у стабільно важкому стані на кисневій дотації. Решта інфікованих коронавірусом буковинців почуваються добре, кажуть у пресслужбі Чернівецької ОДА.

      У п'яти селах, де зафіксували спалахи інфекції, закрили в'їзди: Чагор, Лужани, Великий Кучурів, Колінківці, Топорівці.

      Чому варто сидіти вдома
      Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Гроші Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців
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