У Чернівецькій області через COVID-19 закривають вже п'яте село
У селі Чагор (Глибоцький район Чернівецької області) з 12 години 29 березня запроваджують особливий режим в'їзду – виїзду. Причина все та ж: спалах COVID-19.
Про це розповіли у місцевому інформагентстві АСС з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
До теми Чернівці проситимуть владу закрити область на в'їзд і виїзд
Місцеві кажуть, що на одному з виїздів із села поставлять блокпост, інші ж дороги просто перекриють.
Додамо, що особливий режим в'їзду – виїзду уже запровадили у 4 селах області:
- Лужани,
- Великий Кучурів,
- Колінківці,
- Топорівці.
Село Чагор неподалік Чернівців закривають: дивіться розташування на мапі
Обмеження пересування в інших містах України: коротко
- Схожі обмеження на в'їзд і виїзд, ймовірно, почнуть діяти в Києві. До кінця карантину 24 квітня в'їзд до столиці може відбуватися через КПП, де усім вимірюватимуть температуру.
- У Сумах до кінця карантину заборонили без нагальної потреби й без засобів захисту виходити на вулиці. Обмеження теж діятимуть до 24 квітня.
- Від 20 години 28 березня до Вінниці можна заїхати лише трьома дорогами. На них працюють карантинні пости, де стоять поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії.
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