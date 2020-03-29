У Чернівецькій області через COVID-19 закривають вже п'яте село

У селі Чагор (Глибоцький район Чернівецької області) з 12 години 29 березня запроваджують особливий режим в'їзду – виїзду. Причина все та ж: спалах COVID-19.

Про це розповіли у місцевому інформагентстві АСС з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

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Місцеві кажуть, що на одному з виїздів із села поставлять блокпост, інші ж дороги просто перекриють.

Додамо, що особливий режим в'їзду – виїзду уже запровадили у 4 селах області:

Лужани,

Великий Кучурів,

Колінківці,

Топорівці.

Село Чагор неподалік Чернівців закривають: дивіться розташування на мапі

Обмеження пересування в інших містах України: коротко

Схожі обмеження на в'їзд і виїзд, ймовірно, почнуть діяти в Києві. До кінця карантину 24 квітня в'їзд до столиці може відбуватися через КПП, де усім вимірюватимуть температуру.

У Сумах до кінця карантину заборонили без нагальної потреби й без засобів захисту виходити на вулиці. Обмеження теж діятимуть до 24 квітня.

Від 20 години 28 березня до Вінниці можна заїхати лише трьома дорогами. На них працюють карантинні пости, де стоять поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії.



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