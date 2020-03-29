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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Чернівецькій області через COVID-19 закривають вже п'яте село

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      Закрита дорога на Тернопільщині / Фото з соцмереж

      У селі Чагор (Глибоцький район Чернівецької області) з 12 години 29 березня запроваджують особливий режим в'їзду – виїзду. Причина все та ж: спалах COVID-19.

      Про це розповіли у місцевому інформагентстві АСС з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

      До теми Чернівці проситимуть владу закрити область на в'їзд і виїзд

      Місцеві кажуть, що на одному з виїздів із села поставлять блокпост, інші ж дороги просто перекриють.

      Додамо, що особливий режим в'їзду – виїзду уже запровадили у 4 селах області:

      • Лужани,
      • Великий Кучурів,
      • Колінківці,
      • Топорівці.

      Село Чагор неподалік Чернівців закривають: дивіться розташування на мапі

      Обмеження пересування в інших містах України: коротко

      • Схожі обмеження на в'їзд і виїзд, ймовірно, почнуть діяти в Києві. До кінця карантину 24 квітня в'їзд до столиці може відбуватися через КПП, де усім вимірюватимуть температуру.
      • У Сумах до кінця карантину заборонили без нагальної потреби й без засобів захисту виходити на вулиці. Обмеження теж діятимуть до 24 квітня.
      • Від 20 години 28 березня до Вінниці можна заїхати лише трьома дорогами. На них працюють карантинні пости, де стоять поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. 

      Коронавірус
      Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Новини Чернівців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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