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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Черновицкой области из-за COVID-19 закрывают уже пятое село

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      Закрытая дорога на Тернопольщине / Фото из соцсетей

      В селе Чагор (Глибоцкий район Черновицкой области) с 12 часов 29 марта вводят особый режим въезда – выезда. Причина все та же: вспышка COVID-19

      Об этом рассказали в местном информагентстве АСС со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

      К теме Черновцы просят власть закрыть область на въезд и выезд

      Местные говорят, что на одном из выездов из села поставят блокпост, другие же дороги просто перекроют.

      Добавим, что особый режим въезда – выезда уже ввели в 4 селах области:

      • Лужаны,
      • Большой Кучурив,
      • Колинковцы,
      • Топоривцы.

      Село Чагор неподалеку от Черновиц закрывают: смотрите расположение на карте

      Ограничение передвижения в других городах Украины: коротко

      • Похожие ограничения на въезд и выезд, вероятно, начнут действовать в Киеве. К концу карантина 24 апреля въезд в столицу может происходить через КПП, где всем будут измерять температуру.
      • В Сумах до конца карантина запретили без необходимости и без средств защиты выходить на улицы. Ограничения тоже будут действовать до 24 апреля.
      • От 20 часов 28 марта до Винницы можно заехать только тремя путями. На них работают карантинные посты, где стоят полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии. 

      коронавирус
      Как защищаться от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Новости Черновцов Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины
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