В Черновицкой области из-за COVID-19 закрывают уже пятое село
В селе Чагор (Глибоцкий район Черновицкой области) с 12 часов 29 марта вводят особый режим въезда – выезда. Причина все та же: вспышка COVID-19
Об этом рассказали в местном информагентстве АСС со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
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Местные говорят, что на одном из выездов из села поставят блокпост, другие же дороги просто перекроют.
Добавим, что особый режим въезда – выезда уже ввели в 4 селах области:
- Лужаны,
- Большой Кучурив,
- Колинковцы,
- Топоривцы.
Село Чагор неподалеку от Черновиц закрывают: смотрите расположение на карте
Ограничение передвижения в других городах Украины: коротко
- Похожие ограничения на въезд и выезд, вероятно, начнут действовать в Киеве. К концу карантина 24 апреля въезд в столицу может происходить через КПП, где всем будут измерять температуру.
- В Сумах до конца карантина запретили без необходимости и без средств защиты выходить на улицы. Ограничения тоже будут действовать до 24 апреля.
- От 20 часов 28 марта до Винницы можно заехать только тремя путями. На них работают карантинные посты, где стоят полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии.
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