В Черновицкой области из-за COVID-19 закрывают уже пятое село

В селе Чагор (Глибоцкий район Черновицкой области) с 12 часов 29 марта вводят особый режим въезда – выезда. Причина все та же: вспышка COVID-19

Об этом рассказали в местном информагентстве АСС со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

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Местные говорят, что на одном из выездов из села поставят блокпост, другие же дороги просто перекроют.

Добавим, что особый режим въезда – выезда уже ввели в 4 селах области:

Лужаны,

Большой Кучурив,

Колинковцы,

Топоривц ы .

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Похожие ограничения на въезд и выезд, вероятно, начнут действовать в Киеве . К концу карантина 24 апреля въезд в столицу может происходить через КПП, где всем будут измерять температуру.

В Сумах до конца карантина запретили без необходимости и без средств защиты выходить на улицы. Ограничения тоже будут действовать до 24 апреля.

От 20 часов 28 марта до Винницы можно заехать только тремя путями. На них работают карантинные посты, где стоят полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии.