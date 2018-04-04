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В Черновцах на девушку-полицейскую нагло напали на месте ДТП: видео

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В Черновцах молодые люди напали на полицейских
В Черновцах молодые люди напали на полицейских / Фото из открытых источников

В Черновцах утром 4 апреля во время оформления дорожно-транспортного происшествия группа молодых людей напала на полицейских, которые приехали по вызову.

Соответствующее видео опубликовал местный канал ТВА в Facebook.

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Отмечается, что водитель легковушки врезался в дерево и на место вызвали патрульных. На месте аварии между местными и правоохранителями возник конфликт.

Один из мужчин грубо толкнул полицейскую и она упала. Тогда девушка усмирила обидчика, применив к нему газовый баллончик. В сети также опубликовали видео этого инцидента.

По свидетельству очевидцев, нападавшего задержали.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Черновцов Полиция
Источник: 24 Канал
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