В Черновцах на девушку-полицейскую нагло напали на месте ДТП: видео
В Черновцах утром 4 апреля во время оформления дорожно-транспортного происшествия группа молодых людей напала на полицейских, которые приехали по вызову.
Соответствующее видео опубликовал местный канал ТВА в Facebook.
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Отмечается, что водитель легковушки врезался в дерево и на место вызвали патрульных. На месте аварии между местными и правоохранителями возник конфликт.
Один из мужчин грубо толкнул полицейскую и она упала. Тогда девушка усмирила обидчика, применив к нему газовый баллончик. В сети также опубликовали видео этого инцидента.
По свидетельству очевидцев, нападавшего задержали.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник: 24 Канал
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