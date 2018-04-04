У Чернівцях на дівчину-поліцейську нахабно напали на місці ДТП: відео
У Чернівцях вранці 4 квітня під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди група молодиків напала на поліцейських, які приїхали за викликом.
Відповідне відео опублікував місцевий канал ТВА у Facebook.
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Зазначається, що водій легковика врізався у дерево і на місце викликали патрульних. На місці аварії між місцевими і правоохоронцями виник конфлікт.
Один із чоловіків грубо штовхнув поліцейську і вона впала. Тоді дівчина втихомирила кривдника, застосувавши до нього газовий балончик. В мережі також опублікували відео цього інциденту.
За свідченням очевидців, нападника затримали.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Джерело: 24 Канал
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