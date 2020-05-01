В Черновцах пикетировали больницу, где лежат больные COVID-19: что известно

Жители микрорайона Садгора, в Черновцах, вышли на пикет под городскую больницу №4. Они несколько часов не выпускали машину с территории больницы, потому что думали, что та вывозит инфицированные коронавирусом трупы людей.

Именно это медучреждение в Черновцах является одним из тех, что принимает больных коронавирусом пациентов. Пикет возле него состоялся 30 апреля. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга мэр города Алексей Каспрук.

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Мы снова прославимся на всю Украину. Несколько садгирчан, соседей городской больницы №4, устроили пикет. Поводом для этого стало то, что якобы сотрудники больницы вынесли тело умершего, положили в какой-то сарай. Там немного было людей, но они препятствовали "скорой" с больным выехать в городскую больницу №1,

– подчеркнул он.

Каспрук добавил, что инфекция никуда не делась, но "от стен больницы никто не заразится коронавирусом".

Тем временем пикетчики считают, что пациенты больницы постоянно нарушают режим, чем создают угрозу для всех жителей улицы.

"Идут в продуктовые магазины, маски натянули, купили продукты, вернулись в больницу. Никто не знает, может этот человек болен", – возмущаются люди.

В больнице говорят, что у них лежат пациенты с COVID-19 с легкой и средней тяжестью заболевания.

"Тяжелых больных у нас нет, то что они выходят – это неправда. Потому что медперсонал за этим следит", – рассказала генеральный директор городской больницы №4 Галина Шпак.

Больница, расположенная в микрорайоне Садгора в Черновцах: карта

Какая ситуация с коронавирусом на Буковине? Худшая в Украине. Именно с этого региона началась вспышка COVID-19 в Украине. Черновицкая область до сих пор первая в антирейтинге по количеству инфицированных коронавирусом людей в Украине. Так, по состоянию на 1 мая там зафиксировали уже 1 667 случаев COVID-19 (128 пациентов выздоровели, 44 случая – летальные).