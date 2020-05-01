У Чернівцях пікетували лікарню, де лежать хворі з COVID-19: що відомо

Жителі мікрорайону Садгора, що у Чернівцях, вийшли на пікет під міську лікарню №4. Вони кілька годин не випускали машину з території лікарні, бо думали, що та вивозить інфіковані коронавірусом трупи людей.

Саме цей медзаклад у Чернівцях є одним із тих, що приймає хворих на коронавірус пацієнтів. Пікет біля нього відбувся 30 квітня. Про це розповів під час свого онлайн-брифінгу мер міста Олексій Каспрук.

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Ми знову прославимось на всю Україну. Кілька садгірчан, сусідів міської лікарні №4, влаштували пікет. Приводом для цього стало те, що нібито працівники лікарні винесли тіло померлого, поклали в якийсь сарай. Там не багато було людей, але вони перешкоджали "швидкій" з хворим виїхати у міську лікарню №1,

– наголосив він.

Каспрук додав, що інфекція нікуди не поділася, але "від стін лікарні ніхто не заразиться коронавірусом".

Тим часом пікетувальники вважають, що пацієнти лікарні постійно порушують режим, чим створюють загрозу для всіх мешканців вулиці.

"Йдуть до продуктових магазинів, маски натягнули, купили продукти, повернулися до лікарні. Ніхто не знає, може ця людина бути хвора", – обурюються люди.

У лікарні кажуть, що у них лежать пацієнти з COVID-19 з легкою та середньою важкістю захворювання.

"Важких хворих у нас немає, те що вони виходять – це неправда. Тому що медперсонал за цим стежить", – розповіла генеральна директорка міської лікарні №4 Галина Шпак.

Лікарня, розташована у мікрорайоні Садгора у Чернівцях: карта

Яка ситуація з коронавірусом на Буковині? Найгірша в Україні. Саме з цього регіону розпочався спалах COVID-19 в Україні. Чернівецька область досі перша в антирейтингу за кількість інфікованих коронавірусом людей в Україні. Так, станом на 1 травня там всього зафіксували 1667 випадків COVID-19 (128 пацієнтів – одужали, 44 випадки – летальні).