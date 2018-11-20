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      В Чикаго рядом с больницей произошла стрельба: есть погибшие

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      Стрельба возле больницы в Чикаго
      Стрельба возле больницы в Чикаго / abcnews

      Американская полиция оцепила район возле больницы на востоке Чикаго, где произошла стрельба. В департаменте полиции призвали местных жителей объезжать район инцидента. В результате стрельбы погибли три человека, среди которых работник полиции и двое работников больницы.

      Об этом сообщил телеканал ABC News.

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      Очевидцы сообщили о том, что стрельбу возле больницы поступил мужчина, который сначала разговаривал с женщиной, затем достал пистолет и застрелил ее. После этого мужчина вошел в здание больницы, беспорядочно стреляя во всех, кого встречал. На место происшествия прибыли полицейские, которые вступили в перестрелку с мужчиной.

      Из здания больницы частично эвакуировали пациентов и персонал. Район был оцеплен.

      Сначала глава пресс-службы Департамента полиции Чикаго Энтони Гульельми в своем Twitter отметил, чтобы жители города обходили место инцидента.

      Поступают рапорты о многочисленных жертвах. Пожалуйста, избегайте места происшествия,
      – говорится в сообщении.

      Гульельми также сообщил о том, что в результате стрельбы ранения получил офицер полиции.

      Впоследствии в департаменте полиции Чикаго сообщили, что число жертв стрельбы на территории больницы возросла. Милиционер, получивший ранения во время стрельбы с мужем – погиб.

      Также стало известно, что подозреваемый, повлекший стрельбу умер от ранения в голову. При этом не сообщается, был ли он убит в перестрелке или покончил с собой. Имя преступника в полиции пока не назвали.

      С прискорбием сообщаем, что офицер полиции Энтони Хименс умер в результате инцидента со стрельбой ... Жертвами стрельбы стали три человека и убийца, который заслуживает того, чтобы остаться безымянным,
      – сообщил глава пресс-службы Департамента полиции Чикаго Энтони Гульельми

      Двое граждан, которые получили ранения сначала находились в критическом состоянии, однако впоследствии скончались. В самой больнице отметили, что это были врач и помощник-фармацевт.

      Теги: Новости США Криминальные новости Жертвы
      Источник: 24 Канал
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