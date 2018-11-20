В Чикаго рядом с больницей произошла стрельба: есть погибшие

Американская полиция оцепила район возле больницы на востоке Чикаго, где произошла стрельба. В департаменте полиции призвали местных жителей объезжать район инцидента. В результате стрельбы погибли три человека, среди которых работник полиции и двое работников больницы.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

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Очевидцы сообщили о том, что стрельбу возле больницы поступил мужчина, который сначала разговаривал с женщиной, затем достал пистолет и застрелил ее. После этого мужчина вошел в здание больницы, беспорядочно стреляя во всех, кого встречал. На место происшествия прибыли полицейские, которые вступили в перестрелку с мужчиной.

Из здания больницы частично эвакуировали пациентов и персонал. Район был оцеплен.

Сначала глава пресс-службы Департамента полиции Чикаго Энтони Гульельми в своем Twitter отметил, чтобы жители города обходили место инцидента.

Поступают рапорты о многочисленных жертвах. Пожалуйста, избегайте места происшествия,

– говорится в сообщении.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 листопада 2018 р.

Гульельми также сообщил о том, что в результате стрельбы ранения получил офицер полиции.

Впоследствии в департаменте полиции Чикаго сообщили, что число жертв стрельбы на территории больницы возросла. Милиционер, получивший ранения во время стрельбы с мужем – погиб.

Также стало известно, что подозреваемый, повлекший стрельбу умер от ранения в голову. При этом не сообщается, был ли он убит в перестрелке или покончил с собой. Имя преступника в полиции пока не назвали.

С прискорбием сообщаем, что офицер полиции Энтони Хименс умер в результате инцидента со стрельбой ... Жертвами стрельбы стали три человека и убийца, который заслуживает того, чтобы остаться безымянным,

– сообщил глава пресс-службы Департамента полиции Чикаго Энтони Гульельми

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 листопада 2018 р.

Двое граждан, которые получили ранения сначала находились в критическом состоянии, однако впоследствии скончались. В самой больнице отметили, что это были врач и помощник-фармацевт.