У Чикаго поряд з лікарнею сталася стрілянина: є загиблі

Американська поліція оточила район біля лікарні на сході Чикаго, де сталася стрілянина. У департаменті поліції закликали місцевих жителів об'їжджати район інциденту. Внаслідок стрілянини загинуло троє людей, серед яких працівник поліції та двоє працівників лікарні.

Про це повідомив телеканал ABC News.

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Очевидці повідомили про те, що стрілянину біля лікарні вчинив чоловік, який спочатку розмовляв з жінкою, потім дістав пістолет і застрелив її. Після цього чоловік увійшов до будівлі лікарні, безладно стріляючи у всіх, кого зустрічав. На місце події прибули поліцейські, які вступили в перестрілку з чоловіком.

З будівлі лікарні частково евакуювали пацієнтів і персонал. Район було оточено.

Спершу глава прес-служби Департаменту поліції Чикаго Ентоні Гульельмі у своєму Twitter наголосив, щоб жителі міста оминали місце інциденту.

Надходять рапорти про численні жертви. Будь ласка, уникайте місця події,

– йдеться у повідомленні.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 листопада 2018 р.

Гульельмі також повідомив про те, що внаслідок стрілянини поранення отримав офіцер поліції.

Згодом у департаменті поліції Чикаго повідомили, що кількість жертв стрілянини на території лікарні зросла. Правоохоронець, який отримав поранення під час стрілянини з чоловіком – загинув.

Також стало відомо, що підозрюваний, що спричинив стрілянину помер від поранення в голову. При цьому не повідомляється, чи був він убитий у перестрілці або ж наклав на себе руки. Ім'я злочинця в поліції поки не назвали.

З великим сумом повідомляємо, що офіцер поліції Ентоні Хіменс помер внаслідок інциденту зі стріляниною... Жертвами стрілянини стали три людини і вбивця, який заслуговує на те, щоб залишитися безіменним,

– повідомив глава прес-служби Департаменту поліції Чикаго Ентоні Гульельмі

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 листопада 2018 р.

Двоє громадян, які отримали поранення спершу перебували у критичному стані, однак згодом померли. У самій лікарні зауважили, що це були лікар та помічник-фармацевт.