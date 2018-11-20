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      У Чикаго поряд з лікарнею сталася стрілянина: є загиблі

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      Стрілянина біля лікарні в Чикаго
      Стрілянина біля лікарні в Чикаго / abcnews

      Американська поліція оточила район біля лікарні на сході Чикаго, де сталася стрілянина. У департаменті поліції закликали місцевих жителів об'їжджати район інциденту. Внаслідок стрілянини загинуло троє людей, серед яких працівник поліції та двоє працівників лікарні.

      Про це повідомив телеканал ABC News.

      Читайте також: Стрілянина на півночі Лондона: постраждали три людини

      Очевидці повідомили про те, що стрілянину біля лікарні вчинив чоловік, який спочатку розмовляв з жінкою, потім дістав пістолет і застрелив її. Після цього чоловік увійшов до будівлі лікарні, безладно стріляючи у всіх, кого зустрічав. На місце події прибули поліцейські, які вступили в перестрілку з чоловіком.

      З будівлі лікарні частково евакуювали пацієнтів і персонал. Район було оточено.

      Спершу глава прес-служби Департаменту поліції Чикаго Ентоні Гульельмі у своєму Twitter наголосив, щоб жителі міста оминали місце інциденту. 

      Надходять рапорти про численні жертви. Будь ласка, уникайте місця події,
      – йдеться у повідомленні.

      Гульельмі також повідомив про те, що внаслідок стрілянини поранення отримав офіцер поліції.

      Згодом у департаменті поліції Чикаго повідомили, що кількість жертв стрілянини на території лікарні зросла. Правоохоронець, який отримав поранення під час стрілянини з чоловіком – загинув.

      Також стало відомо, що підозрюваний, що спричинив стрілянину помер від поранення в голову. При цьому не повідомляється, чи був він убитий у перестрілці або ж наклав на себе руки. Ім'я злочинця в поліції поки не назвали.

      З великим сумом повідомляємо, що офіцер поліції Ентоні Хіменс помер внаслідок інциденту зі стріляниною... Жертвами стрілянини стали три людини і вбивця, який заслуговує на те, щоб залишитися безіменним,
      – повідомив глава прес-служби Департаменту поліції Чикаго Ентоні Гульельмі

      Двоє громадян, які отримали поранення спершу перебували у критичному стані, однак згодом померли. У самій лікарні зауважили, що це були лікар та помічник-фармацевт.

      Теги: Новини США Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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