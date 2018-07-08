В Чикаго упал медицинский вертолет
В результате падения медицинского вертолета Eurocopter 135 в Чикаго пострадали четыре человека. Среди пострадавших есть пациент, который во время транспортировки находился в критическом состоянии.
Об этом сообщило издание Chicago Tribune.
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Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву рядом с развязкой на трассе №57.
Пожарная служба Чикаго информирует, что на место аварии отправлена спецтехника, а также там находится полиция, которая оцепила место аварийной посадки вертолета.
Источник: 24 Канал
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