В Чикаго упал медицинский вертолет

В результате падения медицинского вертолета Eurocopter 135 в Чикаго пострадали четыре человека. Среди пострадавших есть пациент, который во время транспортировки находился в критическом состоянии.

Об этом сообщило издание Chicago Tribune. Читайте также: В Румынии во время авиашоу разбился истребитель Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву рядом с развязкой на трассе №57. Пожарная служба Чикаго информирует, что на место аварии отправлена спецтехника, а также там находится полиция, которая оцепила место аварийной посадки вертолета. Update EMS Plan 1 for the helicopter crash. Fire companies are picking up, State Police are securing the scene. 4-1-8 — Chicago Fire Media (@CFDMedia) 8 липня 2018 р.