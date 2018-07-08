У Чикаго впав медичний вертоліт, що перевозив пацієнта
В результаті падіння медичного вертольоту Eurocopter 135 в Чикаго постраждало четверо людей. Серед постраждалих є пацієнт, який під час транспортування перебував в критичному стані.
Про це повідомило видання Chicago Tribune.
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Зазначається, що вертоліт здійснив аварійну посадку на траву поряд з розв'язкою на трасі №57.
Пожежна служба Чикаго інформує, що на місце аварії відправлено спецтехніку, а також там перебуває поліція, яка оточила місце аварійної посадки вертольота.
Джерело: 24 Канал
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