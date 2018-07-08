У Чикаго впав медичний вертоліт, що перевозив пацієнта

В результаті падіння медичного вертольоту Eurocopter 135 в Чикаго постраждало четверо людей. Серед постраждалих є пацієнт, який під час транспортування перебував в критичному стані.

Про це повідомило видання Chicago Tribune. Читайте також: У Румунії під час авіашоу розбився винищувач Зазначається, що вертоліт здійснив аварійну посадку на траву поряд з розв'язкою на трасі №57. Пожежна служба Чикаго інформує, що на місце аварії відправлено спецтехніку, а також там перебуває поліція, яка оточила місце аварійної посадки вертольота. Update EMS Plan 1 for the helicopter crash. Fire companies are picking up, State Police are securing the scene. 4-1-8 — Chicago Fire Media (@CFDMedia) 8 липня 2018 р.