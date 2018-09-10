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В Чили создали полиэтиленовые пакеты, которые растворяются в воде

Инновации 4 Читати новину українською

Южноамериканская страна Чили недавно отказалась от обычных пластиковых пакетов. Теперь там создали полиэтиленовые пакетики, которые растворяются в холодной воде.

Загрязнение Земли пластиковыми отходами – глобальная проблема человечества, которую мы сами себе создали, и которую мы сами теперь пытаемся решить.

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Екозащитники-любители природы пытаются достучаться до сознания потребителей; страны пересматривают свою политику, запрещая и ограничивая использование пластиковой упаковки; а ученые ломают голову над решениями, которые спасли бы нашу планету от "пластиковой катастрофы". Своими поступками на всех озвученных "фронтах" может похвастаться Чили.

Там создали полиэтиленовый пакетик, который растворяется в холодной воде без вреда для окружающей среды. И всего лишь за каких-то 5 минут. Тогда как обычный пластик в природе разлагается сотни лет.

Чилійські вчені створили пластикові пакети, що розчиняються у водіЧилийские ученые создали пластиковые пакеты, которые растворяются в воде

Такую революционную технологию чилийские исследователи открыли довольно случайно: они работали над созданием бытовой химии, которая не представляла угрозы для окружающей среды.

Вместо традиционных нефтепродуктов в производстве пластика нового типа чилийские изобретатели использовали известняк. Чтобы заверить, что их материал не наносит никакого вреда окружающей среде и здоровью человека, ученые во время демонстрации не побоялись выпить воду, в которой только что растворился кусок новоизобретенного полиэтилена.

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Полиэтиленовыми пакетами, которые растворяются в воде, чилийские ученые ограничиваться не хотят. В планах – расширить "ассортимент" одноразовой посудой, контейнерами для еды и другими изделиями повседневного обихода. Так что, если это шаг к чистоте окружающей среды, то стоит поддержать экологические потуги чилийцев.

Источник: 24 канал
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