В Дании хотят провести дебаты об отказе от правил ЕС

Премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен призывает обсудить на дебатах четыре подпункта отказа страны от правил Европейского Союза.

Об этом сообщает датское издание Jyllands-Posten.

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Я полностью уважаю, что у нас есть эти варианты, их может изменить только народ Дании. Я не призываю к референдуму, но прошу провести дебаты,

– сказал он.

По словам премьера, референдума по этим вопросам в течение нынешнего срока, который может длиться до осени следующего года, не будет.

Напомним, Дания согласовала строительство 70-километрового ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую могут переносить дикие кабаны.

О каких правилах идет речь?

Специфика членства Дании в ЕС похожа на британскую. Страна присоединилась к Эдинбургскому соглашению после того, как отвергла Маастрихтский договор. Соглашение предоставило ей ряд исключительных прав, в частности право не вводить единую валюту. Дания отказалась от политики ЕС относительно безопасности и обороны, гражданства, полиции и правосудия, а также общей валюты евро после референдума 1992 года.