14:15
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
33°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дания построит забор на границе с Германией: известна причина

122 Читати новину українською
Дания построит забор на границе с Германией из-за угрозы свиной чумы
Дания построит забор на границе с Германией из-за угрозы свиной чумы / Фото из открытых источников

Дания согласовала строительство 70-километрового забора вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую могут переносить дикие кабаны.

Об этом сообщает издание DW.

Читайте также: Вирус африканской чумы "истребляет" свиней в Украине: погибло 120 животных

Отмечается, что датский парламент утвердил строительство забора еще в июне при поддержке правительства социал-демократов и правой Датской народной партии, однако министерство охраны окружающей среды только сейчас окончательно одобрило проект после публичных консультаций.

Конструкция будет иметь высоту 1,5 метра, глубину в полметра и будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы. Стоимость проекта – 11 миллионов евро, а строительство планируют завершить до конца 2019 года.

Забор должен защитить домашних свиней в Дании от немецких диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы свиней. Также, отмечается, что в Дании до сих пор ни разу не фиксировались случаи этого заболевания у животных, однако они были зарегистрированы вблизи границы со страной.

В то же время, критики говорят, что забор - это пустая трата денег и ставят под вопрос необходимость его строительства.

Напомним, Польша осенью 2018 года планировала начать строительство забора на границе с Украиной и Беларусью, чтобы предотвратить миграции диких кабанов и распространению африканской чумы свиней (АЧС). Однако в июне, в польском правительстве передумали возводить конструкцию.

Теги: Новости политики мир животных Свиная чума Дания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Польше водитель вернул украинцу утерянные 10 тысяч долларов
 1 августа , 13:39
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук