Вирус африканской чумы "истребляет" свиней: погибло 120 животных

На территории Украины активно распространяется вирус африканской чумы, который "уничтожает" свиней. Явление определили как чрезвычайную ситуацию объектового уровня.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Полтавской области.

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В опытном хозяйстве Миргородского района погибло около 120 свиней. Как показали лабораторные исследования Госпродпотребслужбы у погибших животных выявлено ДНК вируса африканской чумы.

На Харьковщине специалисты Госпродпотребслужбы зарегистрировали новый случай опасного заболевания животных – африканской чумы свиней. Как выяснилось, ветеринары зафиксировали гибель зараженных свиней в хозяйстве в селе Рогозянка. Диагноз АЧС подтвердили результаты лабораторных исследований.