Вірус африканської чуми "винищує" свиней: загинуло 120 тварин
На території України активно розповсюджується вірус африканської чуми, який "знищує" свиней. Явище визначили як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня.
Про це повідомляють у прес-службі Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
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У дослідному господарстві Миргородського району загинуло близько 120 свиней. Як показали лабораторні дослідження Держпродспоживслужби у загиблих тварин виявлено ДНК вірусу африканської чуми.
На Харківщині фахівці Держспоживслужби зареєстрували новий випадок небезпечного захворювання тварин – африканської чуми свиней. Як вияснилось, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней у господарстві у селі Велика Рогозянка. Діагноз АЧС підтвердили результати лабораторних досліджень.