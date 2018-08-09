18:14
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вірус африканської чуми "винищує" свиней: загинуло 120 тварин

83 Читать новость на русском
Вірус африканської чуми"винищує" свиней
Вірус африканської чуми"винищує" свиней / cikavo-znaty.com

На території України активно розповсюджується вірус африканської чуми, який "знищує" свиней. Явище визначили як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня.

Про це повідомляють у прес-службі Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Читайте також: На Миколаївщині скаженого бика зупиняли пострілами

У дослідному господарстві Миргородського району загинуло близько 120 свиней. Як показали лабораторні дослідження Держпродспоживслужби у загиблих тварин виявлено ДНК вірусу африканської чуми.

На Харківщині фахівці Держспоживслужби зареєстрували новий випадок небезпечного захворювання тварин – африканської чуми свиней. Як вияснилось, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней у господарстві у селі Велика Рогозянка. Діагноз АЧС підтвердили результати лабораторних досліджень.

Теги: Новини України світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українець безстрашно проїхався на даху метро
31 серпня 2015 , 22:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Реал приготував 300 мільйонів євро на трансферну революцію і знайшов 2 заміни Зідану
 26 січня , 15:00
Зірковий гравець Севільї здійснив ганебний вчинок після розгрому від Барселони
 22 квітня , 14:32
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук