Данія побудує паркан на кордоні з Німеччиною: відома причина

Данія погодила будівництво 70-кілометрової огорожі вздовж кордону з Німеччиною, аби запобігти поширенню африканської чуми свиней, яку можуть переносити дикі кабани.

Про це повідомляє видання DW.

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Зазначається, що данський парламент затвердив будівництво паркану ще в червні за підтримки уряду соціал-демократів та правої Датської народної партії, проте міністерство охорони навколишнього середовища лише зараз остаточно схвалило проект після публічних консультацій.

Конструкція матиме висоту 1,5 метри, глибину у півметра і буде проходити вздовж усього дансько-німецького кордону. Вартість проекту – 11 мільйонів євро, а будівництво планують завершити до кінця 2019 року.

Паркан повинен захистити домашніх свиней у Данії від німецьких диких кабанів, які є рознощиками африканської чуми свиней. Також, зауважується, що в Данії досі жодного разу не фіксувалися випадки цього захворювання у тварин, проте вони були зареєстровані поблизу кордону з країною.

Водночас, критики кажуть, що паркан - це марна трата грошей і ставлять під питання потребу його будування.

Нагадаємо, Польща восени 2018 року планувала розпочати будівництво паркана на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб запобігти міграції диких кабанів і розповсюдженню африканської чуми свиней (АЧС). Проте у червні, у польському уряді передумали зводити конструкцію.