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В деле Януковича назначили дату дебатов

44 Читати новину українською
Виктор Янукович
Виктор Янукович / informat.com.ua

Дело о госизмене Виктора Януковича вышло на финишную прямую. Суд назначил дату дебатов на 18 и 19 апреля.

До этого времени стороны должны представить все доказательства и допросить всех свидетелей. На это осталось восемь заседаний.

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На очередном заседании, которое запланировано на 21 марта, защита планирует допросить крымчанку Оксану Медиеву. Женщина должна рассказать о событиях захвата Крыма как местная жительница и очевидец. Связь с ней настроят по видеоконференции.

Это прецедент. Ведь со времен аннексии полуосторова украинские судьи не сотрудничали с коллегами из Крыма.

Напомним, в среду, 14 марта, в Оболонском суде продолжилось рассмотрение дела о государственной измене Виктора Януковича. На нем ГПУ настаивала на личном допросе одного из свидетелей защиты – Аркадия Ярещука, который сейчас находится в Беларуси. Он был одним из пилотов Януковича, который должен говорить о действительной угрозе его жизни и необходимости вылететь из страны на тот момент. Ярещук будет выступать в качестве свидетеля по видеоконференции из Беларуси, однако ГПУ это оспаривает.

Почему Януковича обвиняют в госизмене? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014.

Теги: Новости Украины Виктор Янукович Судьи
Источник: 24 Канал
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