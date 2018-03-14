У справі Януковича призначили дату дебатів

Справа про держзраду Віктора Януковича вийшла на фінішну пряму. Суд призначив дату дебатів на 18 і 19 квітня.

До цього часу сторони мають представити всі докази та допитати усіх свідків. На це лишилось вісім засідань.

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На черговому, що заплановано на 21 березня, захист планує допитати кримчанку Оксану Медієву. Жінка має розповісти про події захоплення Криму як місцева жителька та очевидиця. Зв'язок з нею налаштують по відеоконференції.

Це прецедент. Адже з часів анексії півосторова українські судді не співпрацювали з колегами з Криму.

Нагадаємо, у середу, 14 березня, в Оболонському суді продовжився розгляд справи про державну зраду Віктора Януковича. На ньому ГПУ наполягала на особистому допиті одного зі свідків захисту – Аркадія Ярещука, який наразі перебуває у Білорусі. Він був одним з пілотів Януковича, який має засвідчити про дійсну загрозу його життю і необхідність вилетіти з країни на той момент. Ярещук буде виступати як свідок по відеоконференції з Білорусі, однак ГПУ це оскаржує.

Чому Януковича звинувачують у держзраді? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.