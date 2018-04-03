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По делу Манафорта задержали первого подозреваемого

61 Читати новину українською
Алекс Ван дер Зваан
Алекс Ван дер Зваан / ukrainian.voanews.com

Суд в США на 30 дней арестовал бывшего адвоката Юлии Тимошенко Алекса ван дер Зваана по делу Пола Манафорта.

Об этом сообщает Associated Press.

Он признался, что давал ложные показания по делу против пола Манафорта. В частности, солгал о связи одного из партнеров Манафорта с российским шпионом.

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Сам Манафорт, как известно, является центральной фигурой в расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера, относительно связей команды Трампа с Россией, а также вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

Минюст США поручил команде Роберта Мюллера расследовать работу Пола Манафорта на правительство Украины во времена президента Виктора Януковича. Это позволит команде прокурора доказать вину Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег и шпионаже.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Дональд Трамп Виктор Янукович Пол Манафорт
Источник: 24 Канал
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