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У справі Манафорта затримали першого підозрюваного

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Алекс Ван дер Зваан
Алекс Ван дер Зваан / ukrainian.voanews.com

Суд у США на 30 днів ув'язнив колишнього адвоката Юлії Тимошенко Алекса Ван дер Зваана у справі Пола Манафорта.

Про це повідомляє Associated Press.

Він зізнався, що давав неправдиві показання у справі проти пола Манафорта. Зокрема, збрехав про зв'язки одного з партнерів Манафорта із російським шпигуном.

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Сам Манафорт, як відомо, є центральною фігурою в розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера, щодо зв’язків команди Трампа із Росією, а також втручання Москви у американські вибори 2016року.

Мін'юст США доручив команді Роберта Мюллера розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України в часи президента Віктора Януковича. Це дозволить команді прокурора довести вину пола Манафорта, якого звинувачують у відмиванні грошей та шпигунстві.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Пол Манафорт Віктор Янукович Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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