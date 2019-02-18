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      В деле об отстранении Супрун – новый судья: что о ней известно

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      В деле Супрун – три судебных иска
      В деле Супрун – три судебных иска / 24 канал

      В деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука из "Радикальной партии" ( "об отсутствии у врача Ульяны Супрун полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины") был определен новый судья – вместо Сергея Каркашьяна, который объявил самоотвод.

      Кого назначили новым судьей?

      Система распределения дел назначила судью Окружного административного суда Киева Татьяну Скочок. Об этом сообщил судья-спикер указанного суда Богдан Санин на своей странице в Facebook. По его же словам, Окружной админсуд зарегистрировал три иска в "Деле Супрун".

      Читайте также: На Супрун снова подали в суд: на этот раз – однопартиец Мосийчука

      Речь идет о двух исках от Игоря Мосийчука и один от также радикала Алексея Ленского. "Но, кажется, в дальнейшем мы будем называть дело "Дело Супрун. Эпизод 1", – отметил судья.

      И объяснил это тем, что в первом иске Мосийчука ответчиком является премьер-министр Гройсман, а исполняющая обязанности руководителя Минздрава Супрун в ней фигурирует в качестве третьего лица. Во втором же иске Мосийчука ответчиком определили как раз Супрун, как и в иске от Ленского

      Что известно о судье Татьяне Скочок?

      Что задекларировала судья за 2017?

      Согласно порталу declarations.com.ua, у Татьяны Скочок есть три квартиры в Киеве, один автомобиль. За 2017 она заработала почти 228 тысяч гривен.

      Когда и как Скочок начала работать в Окружном суде?

      В августе 2010 года Татьяна Скочок назначили судьей Окружного админсуда Киева. Сделал это своим указом тогда действующий президент Украины Виктор Янукович.

      Какое самое известное решение Татьяны Скочок?

      3 января 2018 года Скочок отказала в удовлетворении иска лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Напомним, Саакашвили подал иск с просьбой признать противоправным и незаконным отказ ДМС в оформлении документов для решения вопроса о признании политика беженцем.

      Как насчет добродетели судьи?

      По информации журналистов проекта "Честно" – "сведений о нарушении судьей критериев добродетели в открытых источниках не найдено".

      Скочок
      Татьяна Скочок – новоназначенный судья по делу об отстранении Ульяны Супрун

      Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?​
      Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Причиной называли американское гражданство Супрун.

      Ей запретили участвовать в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие Минздрава. Однако она в дальнейшем могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

      На сторону Супрун встала большая часть общества, а также Кабмин и Минюст и 14 февраля Окружной админсуд Киева отменил временный запрет Супрун управлять Минздравом.

      Что полезного для Украины сделала Ульяна Супрун?

      На своем посту чиновница находится с 1 августа 2016 года. За это время Супрун дала старт реформированию медицинской системы, реформе финансирования системы здравоохранения и развития системы общественного здоровья. В частности, среди главных достижений:

      – запуск программы "Доступные лекарства" (на нее выделено 500 миллионов гривен)
      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      – старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в 2018 году.

      Смотрите видео про Ульяну Супрун и как мешали ей работать:

       

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      Теги: Новости Украины Судьи Ульяна Супрун Игорь Мосийчук
      Источник: 24 канал
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