15:19
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У справі про відсторонення Супрун – новий суддя: що про неї відомо

      137 Читать новость на русском
      У справі Супрун – три судові позови
      У справі Супрун – три судові позови / 24 канал

      У справі за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з "Радикальної партії" ("про відсутність у лікаря Уляни Супрун повноважень для виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України") було визначено нового суддю – замість Сергія Каркашьяна, що оголосив самовідвід.

      Кого призначили новим суддею?

      Автоматична система розподілу справ призначила суддю Окружного адміністративного суду Києва Тетяну Скочок. Про це повідомив суддя-спікер вказаного суду Богдан Санін на своїй сторінці у Facebook. За його ж словами, Окружний адмінсуд зареєстрував три позови у "Справі Супрун".

      Читайте також: На Супрун знову подали до суду: цього разу – однопартієць Мосійчука

      Мова йде про два позови від Ігоря Мосійчука та один від також радикала Олексія Ленського. "Та, здається, надалі ми називатимемо справу "Справа Супрун. Епізод 1", – зазначив суддя. 

      І пояснив це тим, що у першому позові Мосійчука відповідачем є прем'єр-міністр Гройсман, а виконувачка обов'язків керівника МОЗ Супрун у ній фігурує як третя особа. У другому же позові Мосійчука відповідачем визначили якраз Супрун, як і у позові від Ленського

      Що відомо про суддю Тетяну Скочок?

      Що задекларувала суддя за 2017 рік?

      Згідно з порталом declarations.com.ua, у Тетяни Скочок є три квартири у Києві, один автомобіль. За 2017 рік вона заробила майже 228 тисяч гривень. 

      Коли і як Скочок почала працювати в Окружному суді?

      У серпні 2010 року Тетяну Скочок призначили суддею Окружного адмінсуду Києва. Зробив це своїм указом тоді чинний президент України Віктор Янукович. 

      Яке найвідоміше рішення Тетяни Скочок?

      3 січня 2018 року Скочок відмовила у задоволенні позову лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Нагадаємо, Саакашвілі подав позов з проханням визнати протиправною та незаконною відмову ДМС в оформленні документів для розв'язання питання про визнання політика біженцем.

      Як щодо доброчесності судді?

      За інформацією журналістів проекту "Чесно" – "відомостей щодо порушення суддею критеріїв доброчесності у відкритих джерелах не знайдено".

      Скочок
      Тетяна Скочок – новопризначена суддя у справі про відсторонення Уляни Супрун

      Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Причиною називали американське громадянство Супрун.

      Їй заборонили брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення. 

      На сторону Супрун стала велика частина суспільства, а також Кабмін та Мін’юст і 14 лютого Окружний адмінсуд Києва скасував тимчасову заборону Супрун керувати МОЗ.

      Що корисного для України зробила Уляна Супрун?

      На своїй посаді чиновниця перебуває з 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун дала старт реформуванню медичної системи, реформі фінансування системи охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я. Зокрема, серед головних досягнень:

      – запуск програми "Доступні ліки" (на неї виділено 500 мільйонів гривень);
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у 2018 році. 

      Дивіться відео про Уляну Супрун та як перешкоджали їй працювати:

       

      blog_ava
      У центрі Донецька прогриміли три потужні вибухи: перші фото
      сьогодні
      3672
      Теги: Новини України Ігор Мосійчук Уляна Супрун Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук: Не уявляю, що мене може "нагнути", щоб поїхати в Росію
      сьогодні , 14:20 НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук: Не уявляю, що мене може "нагнути", щоб поїхати в Росію
      Станіслав Безушко 206
      Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      сьогодні , 13:00 Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      Крістіна Бердинських 520
      "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      сьогодні , 11:01 "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      Юлія Ліпенцева 859
      Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      сьогодні , 09:03 Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      Євгенія Мазур 3
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук