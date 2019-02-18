У справі про відсторонення Супрун – новий суддя: що про неї відомо

У справі за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з "Радикальної партії" ("про відсутність у лікаря Уляни Супрун повноважень для виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України") було визначено нового суддю – замість Сергія Каркашьяна, що оголосив самовідвід.

Кого призначили новим суддею?

Автоматична система розподілу справ призначила суддю Окружного адміністративного суду Києва Тетяну Скочок. Про це повідомив суддя-спікер вказаного суду Богдан Санін на своїй сторінці у Facebook. За його ж словами, Окружний адмінсуд зареєстрував три позови у "Справі Супрун".

Читайте також: На Супрун знову подали до суду: цього разу – однопартієць Мосійчука

Мова йде про два позови від Ігоря Мосійчука та один від також радикала Олексія Ленського. "Та, здається, надалі ми називатимемо справу "Справа Супрун. Епізод 1", – зазначив суддя.

І пояснив це тим, що у першому позові Мосійчука відповідачем є прем'єр-міністр Гройсман, а виконувачка обов'язків керівника МОЗ Супрун у ній фігурує як третя особа. У другому же позові Мосійчука відповідачем визначили якраз Супрун, як і у позові від Ленського

Що відомо про суддю Тетяну Скочок?

Що задекларувала суддя за 2017 рік?

Згідно з порталом declarations.com.ua, у Тетяни Скочок є три квартири у Києві, один автомобіль. За 2017 рік вона заробила майже 228 тисяч гривень.

Коли і як Скочок почала працювати в Окружному суді?

У серпні 2010 року Тетяну Скочок призначили суддею Окружного адмінсуду Києва. Зробив це своїм указом тоді чинний президент України Віктор Янукович.

Яке найвідоміше рішення Тетяни Скочок?

3 січня 2018 року Скочок відмовила у задоволенні позову лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Нагадаємо, Саакашвілі подав позов з проханням визнати протиправною та незаконною відмову ДМС в оформленні документів для розв'язання питання про визнання політика біженцем.

Як щодо доброчесності судді?

За інформацією журналістів проекту "Чесно" – "відомостей щодо порушення суддею критеріїв доброчесності у відкритих джерелах не знайдено".



Тетяна Скочок – новопризначена суддя у справі про відсторонення Уляни Супрун

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Причиною називали американське громадянство Супрун.



Їй заборонили брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.



На сторону Супрун стала велика частина суспільства, а також Кабмін та Мін’юст і 14 лютого Окружний адмінсуд Києва скасував тимчасову заборону Супрун керувати МОЗ.

Що корисного для України зробила Уляна Супрун?

На своїй посаді чиновниця перебуває з 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун дала старт реформуванню медичної системи, реформі фінансування системи охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я. Зокрема, серед головних досягнень:

– запуск програми "Доступні ліки" (на неї виділено 500 мільйонів гривень);

– підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

– старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у 2018 році.

Дивіться відео про Уляну Супрун та як перешкоджали їй працювати: