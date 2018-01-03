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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд відмовив Саакашвілі в отриманні статусу біженця в Україні

18:22, сьогодні 603 Читать новость на русском

У середу, 3 січня, Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Зазначимо, що відповідне рішення оголосила суддя Тетяна Скочок.

"Суд схвалив рішення відмовити Міхеїлові Саакашвілі у задоволенні його позову до Державної міграційної служби про надання йому статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. У позові відмовити повністю", – заявила суддя.

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Після оголошення судового рішення представники захисту заявили про намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

Більше – дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року Саакашвілі подав позов до суду, в якому просив визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги та повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання політика біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, у визначені законодавством строки.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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