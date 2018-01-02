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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що чекає на Саакашвілі у 2018 році: прогноз астролога

00:40, сьогодні 1056 Читать новость на русском
Астролог спрогнозував долю Саакашвілі на 2018 рік
Астролог спрогнозував долю Саакашвілі на 2018 рік / Фото з вільних мереж

Початок 2018 року для лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі буде досить несприятливим, особливо період з лютого до березня.

Про це в чаті на "Главреді" розповів відомий астролог Влад Росс.

Він наголосив, що на Саакашвілі може бути скоєна замах.

"Але, незважаючи ні на що, Саакашвілі веде доля, причому так, що він запросто без паспорта переходить кордон України, потім він раптово вивільняється з автозаку, в який його садять, потім він мовить з даху, потім раптом суддя ухвалює рішення на його користь", – констатував астролог.

Читайте також: Повний крах, – астролог про долю Росії і "ЛДНР"

За словами Росса, Саакашвілі "ведуть, йому допомагають американські друзі, можливо, для того, щоб він став прем'єр-міністром України".

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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