Що чекає на Саакашвілі у 2018 році: прогноз астролога

Початок 2018 року для лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі буде досить несприятливим, особливо період з лютого до березня.

Про це в чаті на "Главреді" розповів відомий астролог Влад Росс.

Він наголосив, що на Саакашвілі може бути скоєна замах.

"Але, незважаючи ні на що, Саакашвілі веде доля, причому так, що він запросто без паспорта переходить кордон України, потім він раптово вивільняється з автозаку, в який його садять, потім він мовить з даху, потім раптом суддя ухвалює рішення на його користь", – констатував астролог.

Читайте також: Повний крах, – астролог про долю Росії і "ЛДНР"

За словами Росса, Саакашвілі "ведуть, йому допомагають американські друзі, можливо, для того, щоб він став прем'єр-міністром України".