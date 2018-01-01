Повний крах, – астролог про долю Росії і "ЛДНР"

У 2018 році Російську Федерацію чекає економічна криза і дефолт. Окрім того, окуповані бойовиками "ЛДНР" території повернутися до складу України.

Такі прогнози озвучив астролог Влад Росс у коментарі "Главреду".

"Наступний рік стане абсолютною "економічною ямою" для Росії. У 2017 році її економіка ще хоч якось на ладан дихала. А в наступному можливий повний крах, причому почнеться він прямо з перших днів Року Собаки, тобто з другої половини лютого", – підкреслив Росс.

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Також складні кризові ситуації будуть переслідувати Росію в лютому і в березні. Саме на цей період припадає "протистояння Чорного і Білого Місяця".

Складеться "хрестова ситуація" (до них вишикуються ще Уран і Юпітер) і в жовтні – листопаді. Це все може передувати економічній кризі і дефолту,

– пояснює астролог.

Він зазначив, що в попередні роки, які закінчувалися на вісімку, у світі відбувалися серйозні фінансові кризи – у 2008-му році, в 1998-му, зокрема, був дефолт рубля. Також Влад Росс поділився прогнозами щодо фейкових "ДНР" та "ЛНР".

"Взагалі, це просто території, з допомогою яких Путін маніпулює ситуацією з Україною, створюючи неможливість для нашої держави увійти до НАТО і Євросоюзу. Цих республік не буде в принципі. Рано чи пізно вони повернуться до складу неньки-України", – запевнив астролог.