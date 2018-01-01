08:27
2 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Повний крах, – астролог про долю Росії і "ЛДНР"

22:58, 1 січня 2717 Читать новость на русском
Астролог розповів про майбутнє Росії і
Астролог розповів про майбутнє Росії і "ЛДНР" / Фото з відкритих джерел

У 2018 році Російську Федерацію чекає економічна криза і дефолт. Окрім того, окуповані бойовиками "ЛДНР" території повернутися до складу України.

Такі прогнози озвучив астролог Влад Росс у коментарі "Главреду".

"Наступний рік стане абсолютною "економічною ямою" для Росії. У 2017 році її економіка ще хоч якось на ладан дихала. А в наступному можливий повний крах, причому почнеться він прямо з перших днів Року Собаки, тобто з другої половини лютого", – підкреслив Росс.

Читайте також: Що чекає Україну у 2018 році: прогнози астролога

Також складні кризові ситуації будуть переслідувати Росію в лютому і в березні. Саме на цей період припадає "протистояння Чорного і Білого Місяця".

Складеться "хрестова ситуація" (до них вишикуються ще Уран і Юпітер) і в жовтні – листопаді. Це все може передувати економічній кризі і дефолту,
– пояснює астролог.

Він зазначив, що в попередні роки, які закінчувалися на вісімку, у світі відбувалися серйозні фінансові кризи – у 2008-му році, в 1998-му, зокрема, був дефолт рубля. Також Влад Росс поділився прогнозами щодо фейкових "ДНР" та "ЛНР".

"Взагалі, це просто території, з допомогою яких Путін маніпулює ситуацією з Україною, створюючи неможливість для нашої держави увійти до НАТО і Євросоюзу. Цих республік не буде в принципі. Рано чи пізно вони повернуться до складу неньки-України", – запевнив астролог.

Теги: Україна – Росія Новини Донецька Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чим запам’ятався 2017 рік: підсумки року
сьогодні, 07:40 Чим запам’ятався 2017 рік: підсумки року
Христина Бердинських 43
Головні новини 1 січня: вбивство правозахисниці Ноздровської та смолоскипна хода у Києві
1 січня, 22:03 Головні новини 1 січня: вбивство правозахисниці Ноздровської та смолоскипна хода у Києві
1103
На межі дефолту: що очікує Україну в найближчі 3 роки
1 січня, 22:01 На межі дефолту: що очікує Україну в найближчі 3 роки
Блог Медіа 10562
Як масові протести в Ірані стосуються України та Росії
1 січня, 21:07 Як масові протести в Ірані стосуються України та Росії
Блог Соцмережі 3125
Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
1 січня, 20:04 Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
Євгенія Мазур 1534
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Головні новини 14 серпня: Україну звинуватили у співпраці з КНДР, скандальна заява Кравчука
15 серпня 2017 , 08:05
Москаль розказав "всю правду" про спецоперацію на Закарпатті
 21 листопада 2017 , 13:57
Під час Євромайдану Україна була за крок від того, щоб стати частиною Росії, – Ющенко
12 грудня 2017 , 11:10
В окупованому Криму розважаються під українські пісні: з’явилось відео
 3 вересня 2017 , 18:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук