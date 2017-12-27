Саакашвілі знову подав до суду на Державну міграційну службу

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов від лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Згідно з повідомленням, Саакашвілі просить суд визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги та повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання політика біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, у визначені законодавством строки.

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Окрім того, Саакашвілі просить суд зобов’язати ДМС розглянути відповідні скаргу та повідомлення. Наразі суд розглядає питання про відкриття провадження у справі.

В Окружному адмінсуді Києва також зазначили, що напередодні цей суд відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Саакашвілі до Міністерства юстиції та Прокуратури Києва.

"Позивач просив визнати протиправними дії Мін’юсту щодо прийняття до розгляду "Ходотайства о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича" Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії, а також просив визнати протиправною екстрадиційну перевірку щодо Саакашвілі на підставі відповідного клопотання", – пояснили у суді.

До слова, напередодні Міхеїл Саакашвілі заявив, що подасть до суду на СБУ, а також готує позов про захист своїх прав до Європейського суду з прав людини.