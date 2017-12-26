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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Саакашвілі не збирається на допит до СБУ та подасть на спецслужбу до суду

11:59, сьогодні 188 Читать новость на русском
Саакашвілі подасть до суду на СБУ
Саакашвілі подасть до суду на СБУ / 24 Канал

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі планує судитися зі Службою безпеки України. Окрім того, політик також має намір звернутися з позовом про захист своїх прав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це Саакашвілі сказав журналістам 26 грудня біля будівлі Головного слідчого управління СБУ у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"СБУ викрала мене з дому, застосувала силу, без закону і єдиного документа... Ми готуємо позов до СБУ за бандитів, напад, викрадення людини. Ми також готуємо позов до ЄСПЛ, у позові я вимагатиму компенсацію за викрадення", – розповів Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі: Влада створює умови для видворення мене з країни

Зазначимо, що політик у вівторок, 26 грудня, не з'явиться на допит до СБУ. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, який пояснив, що його підзахисному надійшли повістки про допит і про взяття зразків для експертизи. Захисник сказав, що проведення одночасно цих слідчих дій є незаконним.

"Ми вже попросили роз'єднати ці слідчі дії. Уже подали клопотання. Сьогодні ми не маємо наміру заходити у кабінет слідчого для проведення слідчих дій", – сказав Чорнолуцький.

У свою чергу Саакашвілі зазначив, що з'явиться для проведення слідчих дій, "коли все буде зроблено згідно із законом".

"Прийду, якщо все буде по закону, якщо будуть дві повістки... Вони хочуть зразок мого голосу, то я їм заспіваю", – сказав політик.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі СБУ Європейський суд
Джерело: 24 Канал
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