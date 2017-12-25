Саакашвілі: Влада створює умови для видворення мене з країни

Лідер "Руху нових сил" і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що в української влади немає жодного законного інструменту екстрадувати його, оскільки він є постійним жителем України.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"В української влади немає жодного законного інструменту екстрадувати постійного жителя України, яким я є згідно з українським і міжнародним законодавством. Будь-яка дія щодо екстрадиції перетворить міністра та його начальника на кримінальних злочинців", – підкреслив політик.

Крім того, він анонсував засідання в окружному адміністративному суді Києва, яке відбудеться у вівторок, 26 грудня, о 13:30.

"Саме на цьому суді влада хоче відмовити мені в статусі "тимчасового захисту" та тим самим створює умови для видворення мене з країни. Завтра я йду на суд і запрошую туди тих, кому небайдужим є питання справедливості в Україні", – додав Саакашвілі.

Зауважимо, що таким чином лідер "Руху нових сил"відповів на заяву міністра юстиції Павла Петренка.

"Процес розгляду запиту на екстрадицію Саакашвілі триває. Я не можу коментувати, яким буде результат цього розгляду, оскільки тривають відповідні юридичні процедури. Єдине скажу: його адвокати використовували всі можливі інструменти для затягування розгляду екстрадиції", – наголошував свого часу посадовець.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 26 грудня Міхеїл Саакашвілі планує також прийти на допит до Служби безпеки України.