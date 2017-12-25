Саакашвілі розповів, коли прийде на допит в СБУ

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі пообіцяв що прийде на допит до Служби безпеки України у вівторок, 26 грудня.

Про це з посиланням на прес-службу політика повідомляють "Українські новини".

Зазначається, що допит запланований на 11:00 годину.

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При цьому, за словами самого Саакашвілі, 26 грудня , о 13:30 в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться слухання справи, де йому буде відмовлено у статусі "тимчасового захисту". Він планує там бути.