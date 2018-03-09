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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В деле Рубана больше вопросов, чем ответов, – эксперт.

22:10, 9 марта 620 Читати новину українською

Политический эксперт и бывший вице-премьер Роман Бессмертный рассказал, что информация о деле Владимира Рубана, которую обнародовала СБУ вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

"Очевидно, что та информация, которая поступает говорит про очень серьезные и глубокие обвинения, выдвинутые Рубану. Это означает, что СБУ и правоохранителям придется очень серьезно поработать над доказательностью этой базы. Тема переброски оружия на подконтрольные территории является очень опасной и она развивалась в течение 4 лет и является непосредственной причиной этого процесса", – отметил Бессмертный.

Он также добавил, что проблема с контрабндой оружия является очень острой и этим занимается большое количество людей кроме Румбана.

Кроме Рубана такими делами занимаются большое количество преступников. И это не новость, что на оккупированной территории находится огромное количество оружия, другой вопрос – каково его назначение. Ясно, что задержание оборвало планы преступников, но также не установлено, кому оно было предназначено, ничего неизвестно о самой операции, поэтому нужно очень осторожно комментировать эту ситуацию,
– сказал политик.

Бессмертный предположил, что Рубана попросили перевезти оружие из-за того, что он известный человека и военные на блок-посту его бы не проверяли.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения в Донбассе.

Теги: Новости Украины СБУ Новости политики Владимир Рубан Роман Бессмертный
Источник: 24 Канал
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