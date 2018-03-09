У справі Рубана більше запитань, ніж відповідей, – експерт

Політичний експерт та колишній віце-прем’єр Роман Безсмертний розповів, що інформація про справу Володимира Рубана, яку оприлюднила СБУ викликає більше запитань, ніж дає відповідей.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

"Очевидно, що та інформація, що надходить, говорить про дуже серйозні і глибокі звинувачення, висунуті Рубану. Це означає, що СБУ і правоохоронцям доведеться дуже серйозно попрацювати над доказовістю цієї бази. Тема перекидання зброї на підконтрольні території є дуже небезпечною і вона розвивалася протягом 4 років і є безпосередньою причиною цього процесу, – зазначив Безсмертний.

Він також додав, що проблема з контрабндою зброї є дуже гострою і цим займається велика кількість людей крім Румбана.

Крім Рубана, такими справами займаються велика кількість злочинців. І це не новина, що на окупованій території знаходиться величезна кількість зброї, інше питання – яке її призначення. Є зрозумілим, що затримання обірвали плани злочинців, але також не встановлено, кому вона була призначена, нічого невідомо про саму операцію, тому потрібно дуже обережно коментувати цю ситуацію,

– сказав політик.

Безсмертний припустив, що Рубана попросили перевезти зброю через те, що він відома людина і військові на блокпосту його б не перевіряли.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі.