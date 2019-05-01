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      В детском саду России ребенка заставили на коленях целовать землю: видео издевательства

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      В России воспитательница поставила ребенка на колени и заставила его целовать землю
      В России воспитательница поставила ребенка на колени и заставила его целовать землю / Кадр из видео

      Заведующая детсадом в Калининграде поставила своего воспитанника на колени и заставила его целовать землю. Разозлило женщину то, что мальчик сказал: "Я ненавижу русскую землю".

      После этого воспитательница Эмма Мильнер решила проучить воспитанника на глазах у других детей. Женщина приказала мальчику встать на колени, сообщает Telegram канал Baza.

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      На меня смотри! Ты моих детей душишь, тварь, на колени встал, я сказала! На колени, землю целуй, целуй землю, тварь, которая тебя кормит и поит!
      – кричала воспитательница.

      За кадром слышно, как другой ребенок спрашивает у мамы, за что ругают мальчика. Женщина отвечает, что это не смешно и хорошо, что они не посещают этот детский сад, где их "на два дня хватило".

      В свою очередь Мильнер оправдывается и утверждает, что 5-летний мальчик якобы ненавидит русскую землю, сложный и оскорбляет других детей в группе.

      Кстати, Эмма Мильнер – опытный педагог. Она даже попала в рейтинг лучших преподавателей Краснодарского края.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Образование Дети и несовершеннолетние
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