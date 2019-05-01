В детском саду России ребенка заставили на коленях целовать землю: видео издевательства

Заведующая детсадом в Калининграде поставила своего воспитанника на колени и заставила его целовать землю. Разозлило женщину то, что мальчик сказал: "Я ненавижу русскую землю".

После этого воспитательница Эмма Мильнер решила проучить воспитанника на глазах у других детей. Женщина приказала мальчику встать на колени, сообщает Telegram канал Baza.

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На меня смотри! Ты моих детей душишь, тварь, на колени встал, я сказала! На колени, землю целуй, целуй землю, тварь, которая тебя кормит и поит!

– кричала воспитательница.

За кадром слышно, как другой ребенок спрашивает у мамы, за что ругают мальчика. Женщина отвечает, что это не смешно и хорошо, что они не посещают этот детский сад, где их "на два дня хватило".

В свою очередь Мильнер оправдывается и утверждает, что 5-летний мальчик якобы ненавидит русскую землю, сложный и оскорбляет других детей в группе.

Кстати, Эмма Мильнер – опытный педагог. Она даже попала в рейтинг лучших преподавателей Краснодарского края.